Эмоции Талалаева, смерть на улице и чёрная жижа на море: 6 наиболее резонансных событий выходных в Калининграде

6. В Зеленоградске морской берег местами покрылся чёрной жижей, которая растеклась по песку у воды. Читатели поделились фотографиями с «Клопс» в воскресенье, 15 марта. По словам очевидцев, больше всего тёмной массы скопилось в районе пляжа с остатками реликтового леса. Людей удивило, что сосредоточилась она именно на этом участке берега.