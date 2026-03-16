Прославившийся в TikTok аким после увольнения работает таксистом

Экс-аким Талгара Арыстанбек Абилхаирулы, месяц назад объявивший об отставке, сейчас подрабатывает таксистом на арендованной машине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…».

Источник: Nur.kz

«Мне стыдно просто сидеть дома. Нужно кормить семью. У нас говорят: даже если моешь ослу зад, все равно зарабатывай деньги. Поэтому сейчас работаю таксистом. Вожу и днем, и ночью. Работаю примерно до трех часов ночи. В день нужно сдавать план — 18 500 тенге», — поделился бывший чиновник.

По его словам, пост акима Талгара он покинул по состоянию здоровья — начались проблемы с сердцем. Арыстанбек Абилхаирулы отметил, что его сильно подкосила смерть отца. При этом, если его позовут на государственную службу, то он готов вернуться.