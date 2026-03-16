«Легенда и пример для всех»: чемпион Паралимпиады ответил на обращение Головкина

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин обратился к спортсмену Ерболу Хамитову — чемпиону Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сегодня, 16 марта 2026 года, Головкин опубликовал в своем Instagram фотографии с Хамитовым, под которыми написал:

«Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в пара биатлоне и бронзовая в пара лыжных гонках на этих играх — результат огромного труда, характера и силы духа».

Глава НОК подчеркнул, что искренне рад за Ербола.

«Гордимся», — заключил Головкин.

Ответа от Хамитова долго ждать не пришлось.

«Рахмет, Геннадий Геннадьевич. Вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам. Вы — легенда и пример для всех», — написал в комментариях чемпион Паралимпиады.

К поздравлениям присоединились и подписчики Головкина:

«Легенды». «Наши герои». «Вы оба — красавчики». «Поздравляю! Гордимся!» «Паралимпийцы — это люди со сверхспособностями!» «Геннадий, вы — истинный сын нашего народа! С вами рядом все наши спортсмены ярко и по-особенному светятся!».

13 марта 2026 года казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал «золото» Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, а также чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров.