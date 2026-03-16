В аэропорту Красноярска отремонтировали ангар для круглогодичного обслуживания самолетов (видео)

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал обновленный ангарный комплекс в международном аэропорту Красноярск. Объект капитально отремонтировали, и теперь он готов к вводу в эксплуатацию.

Раньше эта секция ангара не была утеплена, и зимой ее практически не использовали. Самолеты приходилось перегонять в другие регионы для технического обслуживания. Теперь все работы можно проводить на месте.

Как отметил глава региона, это позволит сократить время простоя воздушных судов, снизить затраты на их обслуживание и повысить регулярность авиасообщения. Кроме того, модернизация делает аэропорт привлекательным для новых маршрутов.

Ангар реконструировали с учетом современных требований — он подходит для работы с разными типами самолетов. В обновленной части планируют разместить центр технического обслуживания и ремонта. Это даст региону новые высокотехнологичные рабочие места для специалистов авиационной отрасли.

