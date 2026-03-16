Когда в Омске отключат отопление в 2026 году

По обыкновению, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне не ниже +8 градусов по Цельсию, а в долгосрочном прогнозе нет похолодания. Однако пока о таких температурных показателях говорить не приходится. Согласно прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», на следующей неделе в Омске похолодает, в некоторые дни температура будет опускаться ниже ноля градусов.