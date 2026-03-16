Когда в Омске отключат отопление в 2026 году

При этом некоторые жители уже задаются вопросом, когда батареи в квартирах станут холодными.
По обыкновению, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура стабильно держится на уровне не ниже +8 градусов по Цельсию, а в долгосрочном прогнозе нет похолодания. Однако пока о таких температурных показателях говорить не приходится. Согласно прогнозу сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», на следующей неделе в Омске похолодает, в некоторые дни температура будет опускаться ниже ноля градусов.
Точная дата отключения отопления пока не определена. Вероятно, это произойдет после ледохода на Иртыше, первой декаде мая. Пока же даже в апреле сервисы погоды предвещают, что ночная температура в городе будет держаться на отрицательных отметках или около ноля.
Стоит добавить, что в прошлом году отключать отопление в Омске начали 5 мая, а в 2024-м — только 13 мая. В этом году синоптики Гидрометцентра предвещают, что май будет несколько холоднее обычного. Следовательно, предварительно можно ориентироваться на более позднюю дату отключения тепла в квартирах.