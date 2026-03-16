Ученый рассказал, когда в столичном регионе ожидается пик активности клещей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пик активности клещей в столичном регионе придется на вторую половину весны и начало лета, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Так что в лесу еще может быть по колено снега, но если где-то на опушке снег уже сошел, а почва подсохла, клещ уже может атаковать и случиться такое может даже в начале марта. Но пик активности иксодовых клещей как обычно придется на вторую половину весны и начало лета», — рассказал Марьинский.
Он добавил, что иксодовые клещи, обитающие в Московской области, становятся активными, как только сходит снег и подсыхает почва. Но существа они маленькие и не склонные перемещаться на большие расстояния, поэтому ориентируются в первую очередь даже не на погоду, а на условия в непосредственной близости от себя.