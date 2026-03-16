Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские врачи выполнили сложное кесарево сечение женщине, родившей седьмого ребёнка

На матке пациентки уже было пять рубцов.

Калининградские врачи выполнили сложное кесарево сечение женщине, родившей седьмого ребёнка. Вмешательство провели в перинатальном центре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первую дочь женщина родила естественным путём. Остальные дети появились на свет с помощью операций. Для пациентки это кесарево сечение стало шестым, на её матке уже было пять рубцов.

Специалисты называют такие операции хирургически и акушерски рискованными. Большое количество рубцов осложняет доступ к матке и требует высочайшей точности, чтобы не повредить мочевой пузырь и кишечник. Кроме того, повышается риск разрыва стенки матки, массивной кровопотери и аномального расположения плаценты.

«Нам предстояло не просто бережно извлечь малыша, но и фактически заново “собрать” ткани матки, ставшей из-за такого количества рубцов крайне хрупким органом. Но мы успешно справились, хирургическое вмешательство прошло без осложнений», — отметила исполняющая обязанности главврача Елена Мартынова.

Операция прошла успешно. На свет появился мальчик весом весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Состояние матери и ребёнка стабильные, они находятся под наблюдением врачей.