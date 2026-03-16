Калининградские врачи выполнили сложное кесарево сечение женщине, родившей седьмого ребёнка. Вмешательство провели в перинатальном центре. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Первую дочь женщина родила естественным путём. Остальные дети появились на свет с помощью операций. Для пациентки это кесарево сечение стало шестым, на её матке уже было пять рубцов.
Специалисты называют такие операции хирургически и акушерски рискованными. Большое количество рубцов осложняет доступ к матке и требует высочайшей точности, чтобы не повредить мочевой пузырь и кишечник. Кроме того, повышается риск разрыва стенки матки, массивной кровопотери и аномального расположения плаценты.
«Нам предстояло не просто бережно извлечь малыша, но и фактически заново “собрать” ткани матки, ставшей из-за такого количества рубцов крайне хрупким органом. Но мы успешно справились, хирургическое вмешательство прошло без осложнений», — отметила исполняющая обязанности главврача Елена Мартынова.
Операция прошла успешно. На свет появился мальчик весом весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Состояние матери и ребёнка стабильные, они находятся под наблюдением врачей.