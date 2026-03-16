Беспрозванных рассказал о ремонте школы в Светлогорске

Готовят современные классы и лаборатории для детей.

Источник: Комсомольская правда

В Светлогорске продолжается ремонт старого корпуса школы, который стартовал в январе 2025 года. Как рассказал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных, уже в конце года должны появиться современные классы и лаборатории для детей.

«Самое начало — все сносят, убирают, расчищают. Нашли даже заложенные проходы, скрытые коммуникации и зеркальные стены. Вид школы разрабатывали вместе с учениками и родителями», — прокомментировал глава региона.

Он отметил, что в этом году также начнется капитальный ремонт еще четырех учреждений: ШИЛИ, школы № 9 в Калининграде, № 5 в Светлом и в поселке Зорино Гвардейского района.