На птицефабрике в Ростовской области провели миграционный рейд

Миграционные нарушения выявили на аксайской птицефабрике в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На птицефабрике в Аксайском районе Ростовской области провели миграционный рейд. Во время проверки выявили нарушения, сообщили в ГУ МВД России по донскому региону.

Документы проверили у 30 человек. Одну из женщин — 46-летнюю работницу, приехавшую из Узбекистана, — поймали на нарушении режима пребывания стране. Работала она незаконно.

В отношении женщины составили два административных материала (18 глава КоАП), а также направили ее в Центр временного содержания иностранных граждан для выдворения за границу.

В связи с этим сейчас также решается вопрос о наказании работодателя по двум административным статьям (18.15 и 18.9 КоАП РФ). Кроме этого, возможно и уголовное следствие из-за помощи в предоставлении жилья нелегальному мигранту (ст. 322.1 УК РФ).

Известно, что в рейде участвовали сотрудники разных ведомств: полицейские, представители ФСБ, ВСО СК РФ по Ростовскому гарнизону, военного комиссариата и Росгвардии. Также при проведении профилактического мероприятия использовали беспилотные летательные аппараты.

