Киберпсихологи ННГУ разработают систему анализа стресса в речи человека

Для изучения голосовых изменений, связанных со стрессом в академической речи, 10 студентов, специализирующихся на кафедре киберпсихологии, подготовили отрывок своей научной презентации и проговорили этот текст в двух ситуациях: публично, выступая перед комиссией и коллегами в аудитории, и приватно — в тихом кабинете без публики. Каждая четырехминутная запись была разбита на несоприкасающиеся пятисекундные отрезки, что в итоге позволило получить 565 сегментов для приватного и 569 сегментов для публичного выступления. После тщательной очистки сигнала и извлечения MFCC машинный классификатор Gradient Boosting оказался способен различить тревогу в речи с точностью 91,9%, основываясь на этих признаках. Из 110 приватных сегментов корректно было классифицировано 102, из 111 публичных — 101. Ошибки равномерно распределены без систематического смещения в сторону одного класса.