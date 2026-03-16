Налог на транспорт: как рассчитать и уплатить

Рассчитать сумму налога можно с помощью:
электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале КГД РК; мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы».
Для расчета необходимо указать:
год исчисления налога — 2025 год; количество месяцев фактического владения транспортным средством; вид транспортного средства; объем двигателя.
Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства.
При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года (за 2025 год используется МРП — 3 932 тенге).
Налог на транспортные средства уплачивается по месту жительства физического лица.
Реквизиты для уплаты:
код бюджетной классификации (КБК) — 104402; код назначения платежа (КНП) — 911; КНП для пени — 912.
Уплата налога физлицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года.