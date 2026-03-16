Шестилетний красноярец сломал ногу на Столбах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мальчику помогали профессиональные спасатели.

Источник: НИА Красноярск

Накануне, 15 марта, в национальном парке «Красноярские Столбы» 6-летний ребенок получил перелом ноги в районе скалы «Китайская стена». Спасатели оперативно прибыли на место, где маленький красноярец ждал подмогу вместе с мамой.

На носилках специалисты донесли мальчика до выдвижного поста и передали медикам скорой помощи.

Туристов просят соблюдать меры безопасности: использовать только обозначенные маршруты, одеваться и обуваться по погоде и особенно следить за детьми, напомнили в КГКУ «Спасатель».

