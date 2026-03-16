Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил спасти микрорайон Волгограда от террора бродячих собак

В Волгограде следователи займутся новым эпизодом бездействия органов, отвечающих за отлов собак. Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на просьбу о помощи жителей микрорайона Солнечный, которые пожаловались на стаи, которые регулярно нападают на местных жителей.

— Длительное время в населенном пункте обитает большое количество животных, которые систематически нападают на местных жителей, в том числе детей. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается, — сообщили в Следкоме.

Отметим, по факту разгула животных возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время правоохранителям предстоит доложить в Москву о его промежуточных результатах.

Фото из архива ИА «Высота 102».