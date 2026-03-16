В Красноярском крае мигрант-нарушитель пытался дать взятку полицейскому (видео)

В Красноярском крае иностранный гражданин подозревается в попытке дать взятку полицейскому.
По информации Следственного комитета по краю, 12 марта в Сосновоборском муниципальном округе во время оперативных мероприятий полицейские выявили мигранта, который незаконно находился в России. Его доставили в отдел полиции для составления административного протокола по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ).
«В отделе полиции подозреваемый, желая избежать административной ответственности, попытался передать заместителю начальника МО МВД России “Березовский” взятку в размере 50 тысяч рублей. Офицер полиции отказался от взятки и пресек противоправные действия мужчины», — рассказали в региональном СК.
По данному факту в отношении 47-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). По ходатайству следствия мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
