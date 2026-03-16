Кадыр тун-2026: время молитв, прощения и благословений

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. В ночь с 16 на 17 марта мусульмане Казахстана встретят Кадыр тун (Ночь предопределения).
Она отмечается в последнюю декаду священного месяца Рамазан.
История и значение Кадыр тун.
Согласно исламскому преданию, именно в Ночь аль-Кадр пророку Мухаммеду были ниспосланы первые откровения Корана через ангела Джибриля (Гавриила).
Мусульмане верят, что поклонение в эту ночь ценнее, чем поклонение на протяжении тысячи месяцев. Считается, что в Ночь аль-Кадр Аллах определяет судьбы людей на следующий год и прощает грехи тех, кто искренне кается.
Признаки Кадыр тун.
Ночь Предопределения обычно характеризуется следующими признаками: безоблачная погода, не бывает ни очень холодно, ни слишком жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды. В эту ночь Луна светит необычно, а на следующее утро солнце восходит без ослепляющих лучей, с нежным светом. Верующие ощущают особую благодать и спокойствие, которых не испытывают в течение года.
Традиции и обычаи Кадыр тун.
В Ночь Предопределения верующие стремятся провести время в молитвах, чтении Корана и размышлениях. Многие мусульмане проводят эту ночь в мечетях, участвуя в коллективных молитвах (таравих) и дополнительных ночных молитвах (тахаджуд).
Также в эту ночь принято совершать благие дела, раздавать милостыню и помогать нуждающимся. Мусульмане верят, что в Ночь аль-Кадр ангелы спускаются на землю, принося благословения и милость Аллаха.
В Кадыр тун мусульманам рекомендуется совершать обязательные дела, так как это особенно благословенная и важная ночь в исламе.
В эту ночь мусульмане читают обязательные и дополнительные молитвы, а также восполняют пропущенные намазы. Особое значение имеют:
Тахаджуд-намаз (ночная молитва);
Таравих-намаз;
Утренний и ночной намаз в кругу семьи.
Согласно хадису пророка Мухаммеда, тому, кто совершает молитвы в эту ночь с искренним намерением, будут прощены все его прошлые грехи. В эту особенную ночь мусульмане обращаются к своим сердцам, обдумывают свои цели и стремления.
Как правильно встретить Кадыр тун.
Перед наступлением Кадыр тун мусульманам рекомендуется совершить полное омовение, искренне попросить прощения за совершенные грехи и сделать тауба (покаяние).
В эту ночь важно воздержаться от употребления алкоголя, избегать развлечений, лжи и ссор. Верующие проводят время в молитвах и чтении Корана, укрепляя свою духовную связь с Аллахом.
Что не стоит делать в Кадыр тун.
Чтобы не лишиться благодати Лайлатуль-Кадр, важно следовать ряду рекомендаций.
1. Не употреблять алкоголь.
В исламе алкоголь и наркотические вещества считаются запретными, поскольку считаются «напитком шайтана». В эту святую ночь особенно важно воздержаться от их употребления.
2. Не проводить время в увеселительных заведениях.
Посещение ночных клубов, баров и других развлекательных мест не рекомендуется. Вместо этого следует посвятить время молитве и размышлениям. Лучшее место для проведения этой ночи — дом или мечеть.
3. Не организовывать шумные вечеринки.
Допустимо собраться с друзьями, но лучше посвятить вечер обсуждению духовных тем, чтению Корана и беседам о вере. Бессмысленные разговоры и беспечное веселье могут отвлечь от истинного смысла этой ночи.
4. Не смотреть развлекательные передачи и фильмы.
Просмотр фильмов и развлекательных программ в Лайлатуль-Кадр не приветствуется. Рекомендуется уделить время чтению Корана, молитвам и размышлениям в тишине.
5. Не сплетничать и не ругаться.
В эту ночь особенно важно избегать сквернословия, злословия и конфликтов. Вместо этого следует проявлять доброту, распространять мир и сохранять смирение.
6. Не спать в Кадр тун.
Лайлатуль-Кадр длится с захода солнца до рассвета. Желательно бодрствовать всю ночь, посвятив ее молитве и поклонению. Даже если трудно не спать до утра, стоит хотя бы продержаться до начала поста и совершить намаз. Считается, что любая молитва, произнесенная в эту ночь, будет услышана и исполнена.