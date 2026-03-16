«Самая добрая девушка»: Арина Соболенко раскрыла свое отношение к Елене Рыбакиной

После победы на турнире Арина Соболенко рассказала о своем отношении к казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. "Она очень милая! Я бы сказала, что она самая добрая девушка в туре. Мы играем очень давно в туре, провели большое количество матчей. Честно, я всегда наслаждаюсь этим, даже несмотря на то, что проиграла ей много матчей, в том числе очень болезненных. Но я наслаждаюсь этим.
Наш финал означает, что в матче будет шоу, великолепный теннис, высокий уровень, и это будет битва. Это интересно смотреть болельщикам. Это также помогает мне стать лучше как теннисистке. Поэтому я наслаждаюсь нашим противостоянием. Она нравится мне как человек, как игрок, и я наслаждаюсь нашими битвами. Надеюсь, с этого момента я буду только побеждать в них", — сказала Соболенко.
Напомним, что Арина Соболенко выиграла Indian Wells Open впервые в карьере. Казахстанка Елена Рыбакина проиграла, но по итогам турнира она все равно поднимется в рейтинге WTA, официально став второй ракеткой мира.