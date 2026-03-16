Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самая добрая девушка»: Арина Соболенко раскрыла свое отношение к Елене Рыбакиной

Первая ракетка мира Арина Соболенко после победы на турнире в Индиан-Уэллсе заявила, что считает Елену Рыбакину самой доброй теннисисткой в WTA, сообщает «Спорт Шредингера».

Источник: Nur.kz

После победы на турнире Арина Соболенко рассказала о своем отношении к казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. "Она очень милая! Я бы сказала, что она самая добрая девушка в туре. Мы играем очень давно в туре, провели большое количество матчей. Честно, я всегда наслаждаюсь этим, даже несмотря на то, что проиграла ей много матчей, в том числе очень болезненных. Но я наслаждаюсь этим.

Наш финал означает, что в матче будет шоу, великолепный теннис, высокий уровень, и это будет битва. Это интересно смотреть болельщикам. Это также помогает мне стать лучше как теннисистке. Поэтому я наслаждаюсь нашим противостоянием. Она нравится мне как человек, как игрок, и я наслаждаюсь нашими битвами. Надеюсь, с этого момента я буду только побеждать в них", — сказала Соболенко.

Напомним, что Арина Соболенко выиграла Indian Wells Open впервые в карьере. Казахстанка Елена Рыбакина проиграла, но по итогам турнира она все равно поднимется в рейтинге WTA, официально став второй ракеткой мира.