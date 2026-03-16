Школьники Сириуса освоят горные лыжи в «Снежном классе» на «Роза Хутор»

«Проект “Снежный класс” призван заложить основу для формирования нового поколения любителей горнолыжного спорта и здорового образа жизни. Подобные программы уже успешно работают в других регионах страны. Например, в Мурманской области инициатива реализуется второй год. В Красноярске третий год подряд дети из 40 городских школ ежедневно приезжают на склон. Таким образом, базовый навык катания на горных лыжах ежегодно получают около двух тысяч красноярских школьников. Наша задача в Сириусе — не просто научить ребенка стоять на лыжах, а сделать активный отдых в горах частью семейного досуга», — отмечает генеральный директор курорта «Роза Хутор» Константин Нестеров.