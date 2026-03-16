В Воронеже ушел из жизни заслуженный тренер России по вольной борьбе

Борцовское сообщество Воронежской области понесло тяжелую утрату. В субботу, 14 марта, на 71-м году жизни скончался Владимир Николаевич Федюкин — заслуженный тренер России, посвятивший всю свою жизнь развитию вольной борьбы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Воронежской области утром в понедельник, 16 марта.