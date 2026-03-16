В Воронеже ушел из жизни заслуженный тренер России по вольной борьбе

Борцовское сообщество Воронежской области понесло тяжелую утрату. В субботу, 14 марта, на 71-м году жизни скончался Владимир Николаевич Федюкин — заслуженный тренер России, посвятивший всю свою жизнь развитию вольной борьбы. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Воронежской области утром в понедельник, 16 марта.
Легендарный наставник до самого последнего дня оставался верен своему призванию. Он работал с молодежью, делился опытом и продолжал выводить спортсменов на новый уровень.
За свою долгую карьеру Владимир Николаевич воспитал не одно поколение борцов высокого класса. Для многих своих воспитанников он стал примером мужества и преданности делу.
— Его ученики будут помнить его и продолжать его дело, — подчеркнули в профессиональном сообществе.
Прощание с Владимиром Николаевичем состоится 17 марта. Церемония отпевания и прощания пройдет в храме, расположенном на территории Лесного кладбища Воронежа.