В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда

Вечером 16 марта и в течение следующих суток местами ожидается сильный туман. Видимость может снизиться до 50 метров и даже меньше. В отдельных районах прогнозируют гололед, а на дорогах ночью и утром — сильную гололедицу. Температура воздуха ночью опустится до −1…-6°, местами до −11°. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6°, в горных районах до +11°.