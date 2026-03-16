В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда

В Башкирии ухудшается погода. Об этом предупреждает МЧС республики.
Вечером 16 марта и в течение следующих суток местами ожидается сильный туман. Видимость может снизиться до 50 метров и даже меньше. В отдельных районах прогнозируют гололед, а на дорогах ночью и утром — сильную гололедицу. Температура воздуха ночью опустится до −1…-6°, местами до −11°. Днем столбики термометров поднимутся до +1…+6°, в горных районах до +11°.
Водителей просят быть предельно осторожными. В тумане нужно снижать скорость до минимума, включать противотуманные фары, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров. Лучше вообще отказаться от поездок. Пешеходам советуют не спешить и внимательно переходить дорогу. Из-за гололедицы на тротуарах легко поскользнуться. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде.
