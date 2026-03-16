Вдоль границ Красноярска обустроят минерализованные полосы

В краевом центре определили подрядную организацию, которой предстоит очистить, обустроить либо обновить уже существующие минерализованные полосы. Эта работа будет проводиться в рамках утвержденных планов-заданий. Напомним, минерализованная полоса — это минимум 10 метров перепаханной трактором земли. В случае возникновения пожаров они помогают предотвратить их распространение на большой площади, поскольку растительность на полосе отсутствует. Места, где требуется создать минерализованные полосы, выявляются в ходе регулярных объездов территорий и утверждаются совместно со специалистами отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В работе также задействованы сотрудники администраций районов. Они осматривают городские территории и определяют самые рисковые зоны. Обычно противопожарные минерализованные полосы устраиваются вокруг крупных незастроенных территорий с засохшей растительностью. Помимо этого, барьеры обязательно прокладываются по всему периметру городской черты там, где позволяют природные условия местности. Работы по устройству и модернизации полос начнутся сразу после улучшения погодных условий. Чтобы провести вспашку, нужно дождаться, когда прогреется хотя бы поверхностный слой почвы.