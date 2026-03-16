Самозапрет не спасет: мошенники придумали новую схему повесить кредит

В 2026 году аферисты используют три основные легенды. Первая — про «чужой долг» от имени налоговой: якобы в кредитной истории ошибка, и для исправления нужно временно снять запрет. Вторая — звонок «из службы безопасности банка»: на счёте замечен взлом, срочно снимите самозапрет для защиты средств. Третья — обещание льгот и выплат, которые якобы нельзя оформить при действующем запрете. Все три схемы — ложь. Реальный банк или ведомство никогда не попросит снять самозапрет по телефону.