Самозапрет не спасет: мошенники придумали новую схему повесить кредит

Волгоградцы, как и все россияне, установившие самозапрет на кредиты, снова в зоне риска. Мошенники нашли способ обойти защиту: они убеждают жертв снять запрет своими руками. МВД зафиксировало новую волну звонков с одной целью — заставить человека самостоятельно убрать блокировку.
В 2026 году аферисты используют три основные легенды. Первая — про «чужой долг» от имени налоговой: якобы в кредитной истории ошибка, и для исправления нужно временно снять запрет. Вторая — звонок «из службы безопасности банка»: на счёте замечен взлом, срочно снимите самозапрет для защиты средств. Третья — обещание льгот и выплат, которые якобы нельзя оформить при действующем запрете. Все три схемы — ложь. Реальный банк или ведомство никогда не попросит снять самозапрет по телефону.
Особая угроза — фишинг под маской Госуслуг. Мошенники звонят от имени портала, присылают ссылку на сайт-двойник и просят «повторить процедуру». Введя там данные, вы отдаёте доступ к аккаунту аферистам. Запомните: сотрудники Госуслуг не звонят гражданам. Никогда.
Пять признаков мошенника: предлагает снять самозапрет; торопит и давит; просит перейти по ссылке из смс; представляется сотрудником Госуслуг, МВД, банка; просит код из смс или данные для входа. Увидели любой из этих сигналов — кладите трубку немедленно.
Самозапрет работает так: банки проверяют его через Бюро кредитных историй и автоматически отклоняют заявки. Снять запрет можно только лично — через Госуслуги или МФЦ, причём после снятия действует период ожидания в несколько дней. Это защита на случай, если жертву обманули.
Главное правило: никто не вправе требовать снять самозапрет по телефону. Если кто-то это делает — перед вами мошенник. Получили такой звонок — завершили разговор. При необходимости перезвоните в банк или ведомство сами, по официальному номеру с сайта.
