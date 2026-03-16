Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один дополнительный электропоезд запустят в Казахстане на время празднования Наурыза

Дополнительный электропоезд, курсирующий по маршруту Шу — Тараз, запустят в Казахстане на время празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в связи с увеличением пассажиропотока в период празднования Наурыза АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительный электропоезд № 6975/6976 по маршруту Шу — Тараз. Электропоезд будет курсировать 21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта, обеспечивая дополнительную транспортную доступность для пассажиров в праздничные дни.

Расписание движения со станции Шу: отправление — 05:00; прибытие на станцию Тараз — 08:41. Расписание движения со станции Тараз: отправление — 12:40; прибытие на станцию Шу — 16:22.

В пресс-службе сообщили, что состав электропоезда — это четыре вагона второго и третьего классов. Общая вместимость поезда составляет 352 посадочных места.