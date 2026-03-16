Маткапитал разрешат тратить на долевое строительство в Иркутской области

В Приангарье готовят изменения в закон о поддержке семей с детьми. Сейчас областной материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, например на покупку квартиры в готовом доме. Но семьи часто обращаются с просьбой разрешить использовать эти деньги и для участия в долевом строительстве, а также для возведения частного дома с привлечением подрядчика.