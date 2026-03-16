Маткапитал разрешат тратить на долевое строительство в Иркутской области

В Приангарье готовят изменения в закон о поддержке семей с детьми. Сейчас областной материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, например на покупку квартиры в готовом доме. Но семьи часто обращаются с просьбой разрешить использовать эти деньги и для участия в долевом строительстве, а также для возведения частного дома с привлечением подрядчика.
Раньше это было невозможно технически, но теперь рынок жилья переходит на использование счетов эскроу. Такая схема защищает деньги покупателя — они хранятся на специальном счете и перечисляются застройщику только после завершения строительства.
С инициативой расширить возможности маткапитала выступила уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Комитет Заксобрания поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Если изменения утвердят, семьи смогут использовать региональный маткапитал для покупки жилья на этапе стройки с использованием эскроу-счетов.
