Что за гигантские щели обнаружили стенах-руинах на Мамаевом кургане?

Вертикальные щели обнаружили в стенах-руинах на Мамаевом кургане жители Волгограда. По словам горожан, раньше они их не замечали, а теперь во время прогулки обратили внимание и забеспокоились.
Две огромные стены, поставленные под определенным углом и сходящиеся в перспективе было решено установить на Мамаевом кургане под впечатлением того, как выглядел город после Сталинградской битвы. На них начертаны документальные надписи, взятые с развалин Сталинграда — его защитники и жители наносили их ножами и осколками от снарядов, а иногда и собственной кровью, рассказывают в администрации региона.
В наши дни проходящие мимо стен люди могут слышать песни военных лет и шумы боя, а также сводки Информбюро, озвученные голосом Юрия Левитана.
Выяснилось, что щели в них были предусмотрены изначально.
«Они не являются повреждением архитектурного объекта или признаком нарушения его целостности. Это температурный деформационный шов, который компенсирует тепловое расширение или сжатие железобетонной стены монолитного исполнения», — цитирует v1.ru пояснения специалистов музея-заповедника «Сталинградская битва».
Если шов устранить, изготовленная из железобетона конструкция может разрушиться.
