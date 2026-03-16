Что за гигантские щели обнаружили стенах-руинах на Мамаевом кургане?

Две огромные стены, поставленные под определенным углом и сходящиеся в перспективе было решено установить на Мамаевом кургане под впечатлением того, как выглядел город после Сталинградской битвы. На них начертаны документальные надписи, взятые с развалин Сталинграда — его защитники и жители наносили их ножами и осколками от снарядов, а иногда и собственной кровью, рассказывают в администрации региона.