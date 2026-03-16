Собянин: Дорогу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» достроят в этом году

«Дорога “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” будет достроена в этом году. Пятый — финишный — участок трассы проходит от ул. Поляны до Варшавского шоссе. Он значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где живут больше 300 тыс. человек. Появится комфортный прямой выезд на Варшавское шоссе. В составе участка — четыре искусственных сооружения, в том числе один из самых сложных объектов будущей магистрали — путепровод через МЦД-2. Надвижка пролeтного строения над железнодорожными путями велась только в ночное время, в технологические окна, чтобы не прерывать движение поездов. Для пешеходов сделаем девять подземных и надземных переходов», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что СБВ, связывающая пять вылетных магистралей, — Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, — важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО, а также дублeр юго-западной и южной части МКАД. В районе Варшавского шоссе трасса СБВ состыкуется с Московским скоростным диаметром. Связка между двумя крупнейшими городскими магистралями находится в завершающей стадии строительства.
«Кроме того, продолжением основного хода СБВ станет новая Южно-Лыткаринская автодорога длиной 45 км. Она соединит Варшавское шоссе с трассой М12 “Восток” и пройдeт через пять городских округов Московской области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Таким образом будет создан дублeр МКАД от Минского шоссе в Одинцово до трассы М12 в Балашихе. Работы ведутся в рамках концессионного соглашения и должны закончиться в III квартале 2026-го», — рассказал Собянин.
Он добавил, что с вводом в эксплуатацию трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» нагрузка на МКАД снизится примерно на 16%, на 12−13% разгрузятся Варшавское и Калужское шоссе. На данный момент введены участки длиной около 18 км по прямой от Боровского шоссе до ул. Поляны. В общей сложности это больше 70 км дорог.