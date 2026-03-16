Собянин: Дорогу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» достроят в этом году

«Дорога “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” будет достроена в этом году. Пятый — финишный — участок трассы проходит от ул. Поляны до Варшавского шоссе. Он значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где живут больше 300 тыс. человек. Появится комфортный прямой выезд на Варшавское шоссе. В составе участка — четыре искусственных сооружения, в том числе один из самых сложных объектов будущей магистрали — путепровод через МЦД-2. Надвижка пролeтного строения над железнодорожными путями велась только в ночное время, в технологические окна, чтобы не прерывать движение поездов. Для пешеходов сделаем девять подземных и надземных переходов», — говорится в сообщении.