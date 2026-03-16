Дарья Донцова проведет встречу с читателями на Минской книжной ярмарке

Популярная российская писательница Дарья Донцова проведет встречу с читателями на Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая откроется с 17 марта в выставочного павильоне на проспекте Победителей, 14. Подробности sb.by рассказал заместитель министра информации Денис Езерский.
— Запланированы встречи с Дарьей Донцовой — писателем, сценаристом и телеведущей, — сообщил замминистра информации.
Денис Езерский, добавил, что в Минск на книжную ярмарку из российских авторов также приедут прозаик, кинодраматург лауреат премии «Ясная Поляна» Андрей Рубанов, лауреат «Большой книги» Эдуард Веркин, Илья Кочергин — прозаик, лауреат Национальной литературной премии имени Даниила Гранина, Дарья Бобылева и другие.
Исполнительный директор Минской международной книжной выставки ярмарки Дмитрий Макаров обратил внимание, что на книжной выставке-ярмарке будет представлено большое количество маленьких российских издательств.
