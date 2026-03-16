Весна и вирусы: как защитить себя и близких

зимними холодами остались позади и болезни. Но это не всегда так — весной вирусы становятся даже активнее. В зоне наибольшего риска находятся беременные женщины и дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. Специалисты опасаются повторения ситуации марта 2025 года, когда заболеваемость ОРВИ почти весь месяц держалась на максимальных значениях. Медики призывают к осторожности и соблюдению профилактических мер.
Забытые правила.
В период, когда вирусы особенно активны, не поленитесь вспомнить о простых мерах защиты для всей семьи: по возможности избегайте тесных контактов с заболевшими, чаще мойте руки и пользуйтесь антисептиками, регулярно проветривайте комнаты и делайте влажную уборку дома и на работе. Именно такие, на первый взгляд банальные шаги, реально снижают риск заражения. Если пришлось контактировать с человеком с симптомами простуды или в семье уже появился заболевший, имеет смысл проконсультироваться с врачом по поводу профилактического приема противовирусных препаратов для членов семьи.
При появлении первых признаков недомогания не стоит заниматься самолечением. Вместо того чтобы бежать в аптеку за сомнительными средствами «от простуды», лучше своевременно обратиться за медицинской помощью. Непонимание механизма действия лекарств может не только потенциально навредить, но и привести к потере времени — именно того периода, когда инфекцию еще можно остановить без серьезных последствий. Как быстро избавиться от вирусов.
В сезон простуд и гриппа одновременно циркулирует более 200 видов вирусов с разной степенью активности. В половине случаев причиной заражения становятся риновирусы, около 10−15% заболеваний приходится на грипп, еще несколько процентов — на COVID. При выборе лечения медики учитывают сразу несколько факторов. Во-первых, препарат должен воздействовать непосредственно на вирус, не вмешиваясь в иммунную систему. Во-вторых, большинство респираторных инфекций проявляются схожими симптомами — насморком, болью в горле, температурой, слабостью, поэтому на старте болезни важно не столько определить конкретного возбудителя, сколько своевременно начать терапию. И, наконец, вирусы размножаются очень быстро и распространяются по организму, повышая риск осложнений — от синусита и бронхита до более серьезных состояний. Поэтому предпочтение обычно отдают быстродействующим средствам с прямым противовирусным действием широкого спектра. Против вируса — напрямую.
Одним из препаратов, воздействующих непосредственно на вирус и не оказывающих прямого влияния на иммунную систему, является умифеновир (в России известен под торговым названием Арбидол). Как рассказал изданию REGNUM главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус, препарат препятствует слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной и проникновению вируса внутрь клетки, тем самым блокируя дальнейшую репликацию возбудителя. Такой механизм действия позволяет использовать препарат как для лечения, так и для профилактики заболевания после контакта с инфицированным, а также способствует снижению распространения инфекции в период эпидемического подъема.
Эксперт подчеркивает, что важным условием эффективности противовирусной терапии является полный курс лечения без преждевременного прекращения приема. Вирусная активность может сохраняться в организме не менее 5−6 дней, поэтому исчезновение симптомов не всегда свидетельствует о полной элиминации возбудителя.
Минздрав России в 2025 году рекомендовал умифеновир в качестве препарата первой линии при лечении ОРВИ, а также гриппа легкой и средней степени тяжести, оставив иммунотропные препараты в резерве. Интерес к умифеновиру в мире сохраняется, о чем свидетельствуют многочисленные исследования. Недавно международная группа ученых провела масштабный метаанализ, противовирусной активности популярных препаратов от гриппа и оценку нежелательных эффектов. Наилучшие результаты по сокращению продолжительности болезни показали два препарата: умифеновир и балоксавир. Российский препарат также продемонстрировал благоприятный профиль безопасности. Метаанализ опубликован в журнале JAMA Internal Medicine.