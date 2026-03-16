Весна и вирусы: как защитить себя и близких

В сезон простуд и гриппа одновременно циркулирует более 200 видов вирусов с разной степенью активности. В половине случаев причиной заражения становятся риновирусы, около 10−15% заболеваний приходится на грипп, еще несколько процентов — на COVID. При выборе лечения медики учитывают сразу несколько факторов. Во-первых, препарат должен воздействовать непосредственно на вирус, не вмешиваясь в иммунную систему. Во-вторых, большинство респираторных инфекций проявляются схожими симптомами — насморком, болью в горле, температурой, слабостью, поэтому на старте болезни важно не столько определить конкретного возбудителя, сколько своевременно начать терапию. И, наконец, вирусы размножаются очень быстро и распространяются по организму, повышая риск осложнений — от синусита и бронхита до более серьезных состояний. Поэтому предпочтение обычно отдают быстродействующим средствам с прямым противовирусным действием широкого спектра. Против вируса — напрямую.