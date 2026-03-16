В Омске выделят 25 млн на обустройство остановок для маломобильных граждан

В 2026 году еще девять остановочных пунктов Омска станут доступными для маломобильных групп населения. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, на их обустройство выделено 25 млн рублей.
Работы пройдут на остановках «Автоматика» (в сторону улицы П. Осьминина), «Столовая» (в сторону улицы Л. Чайкиной), «Ул. Лизы Чайкиной» (в сторону Кирова), «Парк культуры и отдыха» (в сторону Масленикова), «Магазин “Мысль” (в сторону ПО им. Баранова), “Учхоз” и “4-я Челюскинцев” (в обоих направлениях).
На эти средства там отремонтируют подходы к пешеходным переходам, уложат тактильную плитку, оборудуют пандусы и современные павильоны, установят новые бордюры.
Ранее мы сообщали, что на водонапорной башне в Омской области вырос ледяной столб 20-метровой высоты.