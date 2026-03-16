14 пенсионеров и инвалидов не могли получить лекарства в Ростовской области

Прокуратура заставила выдать лекарства пенсионерам в Шолоховском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области 14-ти пенсионерам и инвалидам не выдавали лекарства до тех пор, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Оказалось, людям должны были бесплатно выдать лекарства, но затянули сроки из-за того, что в аптеке не было нужных препаратов.

— Граждан своевременно не обеспечили необходимыми медикаментами по причине их отсутствия в аптечной организации. В связи с этим было внесено представление руководителю торговой организации, — сообщили в прокуратуре Ростовской области.

После вмешательства жители района получили назначенные лекарства.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону раскрыли криминальный аптечный бизнес.

