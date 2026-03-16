Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памяти легендарного начальника таможни: студенты обыграли ветеранов в шахматы

В Калининградской областной таможне прошёл традиционный шахматный турнир памяти Дмитрия Андреевича Шишкова — заслуженного юриста России, почётного таможенника, более 40 лет прослужившего в.

Источник: Kaliningradnews

ведомстве, из них 20 — в должности руководителя. Сам основатель турнира в своё время играл в нём лично.

В этом году за досками встретились три команды: ветераны, действующие сотрудники таможни и студенты Западного филиала Президентской академии. Играли по круговой системе с контролем 15 минут на партию.

Бронзовые медали завоевали ветераны Александр Чванько, Владимир Файфер и Владимир Вантякшев. Второе место — у команды таможни (Александр Тараненко, Роман Минаков, Максим Корень). Впервые победителями и обладателями переходящего кубка стали студенты РАНХиГС: Доминик Юодвиршис, Роберт Крулис и Вадим Ипатов.

Физорг таможни Вячеслав Болт вручил призёрам медали, дипломы и кубки. Турнир проводится уже не первое десятилетие и остаётся данью уважения человеку, который любил шахматы и дело своей жизни.