Памяти легендарного начальника таможни: студенты обыграли ветеранов в шахматы

ведомстве, из них 20 — в должности руководителя. Сам основатель турнира в своё время играл в нём лично.
В этом году за досками встретились три команды: ветераны, действующие сотрудники таможни и студенты Западного филиала Президентской академии. Играли по круговой системе с контролем 15 минут на партию.
Бронзовые медали завоевали ветераны Александр Чванько, Владимир Файфер и Владимир Вантякшев. Второе место — у команды таможни (Александр Тараненко, Роман Минаков, Максим Корень). Впервые победителями и обладателями переходящего кубка стали студенты РАНХиГС: Доминик Юодвиршис, Роберт Крулис и Вадим Ипатов.
Физорг таможни Вячеслав Болт вручил призёрам медали, дипломы и кубки. Турнир проводится уже не первое десятилетие и остаётся данью уважения человеку, который любил шахматы и дело своей жизни.