Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. 113 тысяч тюльпанов покажут на параде «Романтика Крымской Весны» в Никитском ботаническом саду. Как сообщили в пресс-службе учреждения, на этот раз посетители увидят большое число цветов класса Триумф.

Источник: РИА "Новости"

«Первые цветы уже демонстрируют свою выправку. Гостям весенней выставки тюльпанов в открытом грунте представят 113 сортов, 109 из них — на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах», — проинформировали в пресс-службе НБС.

Всего на весенней выставке представят восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации. Более половины коллекции занимают сорта класса Триумф и это особенно понравится ценителям классической формы, убеждены в ботсаду.

«Именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса Триумф. Триумф — это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные — около четверти всех имеющихся сортов в мире. Их лепестки плотно примыкают друг к другу, не давая тюльпану рассыпаться. Также тюльпаны- “триумфаторы” примечательны тем, что отлично держат форму даже в жару», — цитирует пресс-служба директора сада, академика РАН Юрия Плугатарь.

Также эту выставку отличает многообразие цветовой гаммы, тонко подобранные колориты и нежные ароматы. Именно поэтому экспозицию 2026 специалисты ботсада решили назвать «Романтика Крымской Весны».

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
