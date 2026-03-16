Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов

«Первые цветы уже демонстрируют свою выправку. Гостям весенней выставки тюльпанов в открытом грунте представят 113 сортов, 109 из них — на выставочной экспозиции. Еще четыре сорта San Leandro, Ace Pink, Nepal и Columbus украшают газоны и партер, а также размещены в вазонах», — проинформировали в пресс-службе НБС.
Всего на весенней выставке представят восемь классов тюльпанов из 15 имеющихся по современной классификации. Более половины коллекции занимают сорта класса Триумф и это особенно понравится ценителям классической формы, убеждены в ботсаду.
«Именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса Триумф. Триумф — это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные — около четверти всех имеющихся сортов в мире. Их лепестки плотно примыкают друг к другу, не давая тюльпану рассыпаться. Также тюльпаны- “триумфаторы” примечательны тем, что отлично держат форму даже в жару», — цитирует пресс-служба директора сада, академика РАН Юрия Плугатарь.
Также эту выставку отличает многообразие цветовой гаммы, тонко подобранные колориты и нежные ароматы. Именно поэтому экспозицию 2026 специалисты ботсада решили назвать «Романтика Крымской Весны».