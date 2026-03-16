Триумфальный выход: в Ялте стартует парад тюльпанов

«Именно бокаловидный силуэт и отличает тюльпаны класса Триумф. Триумф — это король формы, недаром тюльпаны этого класса самые многочисленные — около четверти всех имеющихся сортов в мире. Их лепестки плотно примыкают друг к другу, не давая тюльпану рассыпаться. Также тюльпаны- “триумфаторы” примечательны тем, что отлично держат форму даже в жару», — цитирует пресс-служба директора сада, академика РАН Юрия Плугатарь.