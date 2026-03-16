В МЧС Красноярского края дали прогноз весеннего половодья

В МЧС рассказали, какие округа в Красноярском крае первыми пострадают от весеннего половодья.
В первую волну — 3-я декада марта — 1-я декада апреля — ожидаются затопления и подтопления пониженных участков местности, размыв дорог, мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах от склонового стока и разлива малых рек. Наиболее опасными в этом отношении являются территории Боготольского, Емельяновского, Ермаковского, Козульского, Курагинского, Минусинского Шарыповского, Шушенского, Ужурского муниципальных округов.
Вторая волна — 3-я декада апреля — 1-я декада июня — период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Саян, вскрытие крупных рек: Енисея, Ангары. Основная опасность периода — значительный подъем уровней воды в реках и затопления, подтопления населенных пунктов и объектов экономики, попадающих в зону затопления и подтопления, мощные заторы льда на больших реках, угроза разрушения защитных гидротехнических сооружений.
Наиболее уязвимыми в прохождении второй волны половодья являются Балахтинско-Новоселовский, Бирилюсский, Емельяновский, Енисейский, Ермаковский, Ирбейско-Саянский, Каратузский, Курагинский, Минусинский, Северо-Енисейский, Туруханский, Эвенкийский муниципальные округа.
Риск дождевых паводков возможен в Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бириллюском, Емельяновском, Ермаковском, Ирбейско-Саянском, Канском, Каратузском, Козульском, Манско-Уярском, Минусинском, Мотыгинском, Ужурском, Шушенском муниципальных округах, городах Красноярск и Железногорск.
Уровни весеннего половодья ожидаются выше нормы:
на 1,0−1,5 м на р. Енисей на участке г. Енисейск — д. Подкаменная Тунгуска; на 0,2−0,9 м на участке с. Верхнеимбатск — с. Караул; на 0,6 м на р. Кан, Сым; на 0,3 м на р. Туба, Большой Пит; на 0,1 м на р. Чулым у пгт. Балахта.
Максимальные уровни ожидаются близкими к норме на реках Вельмо, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска. Ниже нормы максимальные уровни ожидаются на реках Кан — на 0,3 м и Тасеево — на 0,7 м.
При прохождении пика половодья уровни могут достигать опасных значений и превысить их на Енисее у села Ворогово и на реке Кас у поселка Александровский Шлюз.
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю уточняют, что прогноз носит предварительный характер.
