Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туры в Эмираты из Казани отменили до конца марта

Все туры в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из столицы Татарстана отменены до конца марта. Об этом рассказал президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов, пишет газета «Коммерсантъ».

Источник: ИА Татар-информ

По словам Мифтахова, туристические компании также временно приостановили продажу путевок на апрель и май.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил возврат денег российским туристам за отмененные поездки в страны Ближнего Востока. Для этого будут использованы средства из Фонда персональной ответственности туроператоров.

«Татар-информ» сообщал, что в ОАЭ на 2 марта застряли из-за боевых действий до 3 тыс. туристов из Татарстана. Первый после приостановки полетов самолет прибыл из Дубая в Казань ночью 3 марта.

