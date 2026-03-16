Посол России поздравил главу МИД Казахстана с успешным проведением референдума

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил главу казахстанского МИД Ермека Кошербаева с успешным проведением референдума по новой Конституции.
Он отметил высокий уровень его организации.
«Примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан. Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны», — сказал Бородавкин.
Отметив высокий уровень организации референдума, Алексей Бородавкин подчеркнул, что его прозрачность и активное участие граждан свидетельствует о важности события для страны.
«Все это свидетельствует о широкой поддержке курса президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на последовательное укрепление в Казахстане Закона и Порядка, обеспечение общественно-политической и социально-экономической стабильности, соблюдение прав и свобод человека, а также поддержание межэтнического и межконфессионального согласия», — указал Алексей Бородавкин.
Принятие новой Конституции будет способствовать созданию дополнительных условий для успешной реализации проводимых в стране преобразований и повышению авторитета дружественного Казахстана на мировой арене, подчеркнул посол.
Также посол России подтвердил неизменную приверженность Российской Федерации дальнейшему совершенствованию и укреплению казахстанско-российских союзнических отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства.