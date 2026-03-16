Посол России поздравил главу МИД Казахстана с успешным проведением референдума

Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в развитии казахстанской государственности, отметил Алексей Бородавкин.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин поздравил главу казахстанского МИД Ермека Кошербаева с успешным проведением референдума по новой Конституции.

Он отметил высокий уровень его организации.

«Примите мои искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой Конституции Республики Казахстан. ​Состоявшееся всенародное волеизъявление стало важным этапом в дальнейшем развитии казахстанской государственности и совершенствовании политико-правовой системы страны», — сказал Бородавкин.

Отметив высокий уровень организации референдума, Алексей Бородавкин подчеркнул, что его прозрачность и активное участие граждан свидетельствует о важности события для страны.

«Все это свидетельствует о широкой поддержке курса президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на последовательное укрепление в Казахстане Закона и Порядка, обеспечение общественно-политической и социально-экономической стабильности, соблюдение прав и свобод человека, а также поддержание межэтнического и межконфессионального согласия», — указал Алексей Бородавкин.

Принятие новой Конституции будет способствовать созданию дополнительных условий для успешной реализации проводимых в стране преобразований и повышению авторитета дружественного Казахстана на мировой арене, подчеркнул посол.

Также посол России подтвердил неизменную приверженность Российской Федерации дальнейшему совершенствованию и укреплению казахстанско-российских союзнических отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства.