ВАЗ влетел в забор на улице Кирова в Воронеже: водитель погиб на месте

Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с забором в Воронеже. ДТП произошло вечером воскресенья, 15 марта, у дома № 1 на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
63-летний житель областного центра, находясь за рулём «ВАЗ 2112», ехал со стороны улицы Плехановской в направлении Куцыгина. Во время движения он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в металлическое ограждение.
Травмы, которые получил водитель, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался до приезда скорой.