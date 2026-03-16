54 жителя края удостоены звания «Почетный донор России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске вручили нагрудные знаки «Почетный донор России».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске вручили нагрудные знаки «Почетный донор России».

Высокой государственной награды за многолетнее регулярное донорство крови и ее компонентов удостоены 54 жителя Красноярского края, 19 из которых представляют краевой центр.

Особо на церемонии отметили Марину Енбаеву, медицинскую сестру Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Она является не только регулярным донором, но и примером самоотверженности, объединяя в себе две благородные миссии — спасение жизней и заботу о здоровье пациентов.

В регионе уже более девяти тысяч человек носят звания почетного донора России и СССР.

Служба крови — это уникальная система, работающая на стыке медицины и гуманитарной помощи. Трансфузиология, применяемая во многих областях медицины, позволяет эффективно оказывать помощь пациентам, повышая продолжительность и качество их жизни, что полностью соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».