Зима в Астане: как коммунальные службы борются со снегом

С первого снегопада коммунальные службы Астаны работают без остановки.

Источник: DKNews.kz

Уборка города ведётся круглосуточно, как днём, так и ночью, чтобы обеспечить безопасность жителей и нормальное движение транспорта, передает DKNews.kz.

Рекордная ночная работа.

За минувшую ночь с территории столицы на снежные полигоны было вывезено 50 492 кубометра снега — это 3 073 рейса большегрузной техники.

С утра 16 марта для уборки снега и наледи в Астане задействовано:

1 867 единиц спецтехники 3 001 дорожный рабочий.

Приоритеты уборки.

В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта.

После этого работы распространяются на:

дворы площади тротуары остановки.

Для безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и улицы дополнительно посыпают технической солью, работа ведётся круглосуточно.

С начала зимы.

С начала зимнего периода из столицы вывезено 7 697 958 кубометров снега — это 507 140 рейсов техники.

Рекомендации для горожан.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города:

быть внимательными на дорогах и тротуарах учитывать погодные условия при планировании поездок соблюдать меры безопасности.

Эта масштабная работа позволяет столице оставаться безопасной даже в условиях рекордных снегопадов.