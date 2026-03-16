Зима в Астане: как коммунальные службы борются со снегом

Уборка города ведётся круглосуточно, как днём, так и ночью, чтобы обеспечить безопасность жителей и нормальное движение транспорта, передает DKNews.kz.
Рекордная ночная работа.
За минувшую ночь с территории столицы на снежные полигоны было вывезено 50 492 кубометра снега — это 3 073 рейса большегрузной техники.
С утра 16 марта для уборки снега и наледи в Астане задействовано:
1 867 единиц спецтехники 3 001 дорожный рабочий.
Приоритеты уборки.
В первую очередь очищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта.
После этого работы распространяются на:
дворы площади тротуары остановки.
Для безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и улицы дополнительно посыпают технической солью, работа ведётся круглосуточно.
С начала зимы.
С начала зимнего периода из столицы вывезено 7 697 958 кубометров снега — это 507 140 рейсов техники.
Рекомендации для горожан.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города:
быть внимательными на дорогах и тротуарах учитывать погодные условия при планировании поездок соблюдать меры безопасности.
Эта масштабная работа позволяет столице оставаться безопасной даже в условиях рекордных снегопадов.