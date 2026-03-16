Олжас Бектенов: Казахстан вступил в новый этап развития после референдума

Об этом заявил Олжас Бектенов, комментируя итоги прошедшего в стране общенационального референдума, передает DKNews.kz.
Историческое событие для страны.
По словам Олжаса Бектенова, состоявшийся референдум стал важным событием для Казахстана и показал активную гражданскую позицию общества.
«Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уверенно вступила в новый этап своего развития».
Он отметил, что участие граждан в голосовании продемонстрировало высокий уровень ответственности и патриотизма.
«Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу Главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования».
Поддержка модернизации страны.
Бектенов подчеркнул, что референдум стал значимым шагом на пути дальнейших реформ и модернизации государства.
«Мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события».
По его словам, голосование подтвердило стремление казахстанцев поддержать курс на обновление страны.
«Как подчеркнул Президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности».
Справедливый и прогрессивный Казахстан.
В заявлении также отмечается, что современное развитие страны строится на принципах демократии и уважения к национальным традициям.
«Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре».
Поздравление граждан.
Олжас Бектенов выразил уверенность, что совместными усилиями страна сможет реализовать поставленные цели и продолжить развитие.
«Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ».
В завершение он поздравил граждан с принятием новой Конституции.
«Поздравляю всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины — Республики Казахстан!».