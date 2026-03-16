Олжас Бектенов: Казахстан вступил в новый этап развития после референдума

Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева уверенно вступил в новый этап своего развития.

Источник: DKNews.kz

Об этом заявил Олжас Бектенов, комментируя итоги прошедшего в стране общенационального референдума, передает DKNews.kz.

Историческое событие для страны.

По словам Олжаса Бектенова, состоявшийся референдум стал важным событием для Казахстана и показал активную гражданскую позицию общества.

«Наша страна под руководством Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева уверенно вступила в новый этап своего развития».

Он отметил, что участие граждан в голосовании продемонстрировало высокий уровень ответственности и патриотизма.

«Вчера на общенациональном референдуме граждане Казахстана своим активным участием показали пример подлинного патриотизма, выразив всенародную поддержку курсу Главы государства на масштабные политические и социально-экономические преобразования».

Поддержка модернизации страны.

Бектенов подчеркнул, что референдум стал значимым шагом на пути дальнейших реформ и модернизации государства.

«Мы с вами стали непосредственными участниками исторического по своему масштабу и значению события».

По его словам, голосование подтвердило стремление казахстанцев поддержать курс на обновление страны.

«Как подчеркнул Президент, казахстанцы проголосовали за дальнейшую модернизацию страны и внесли свой вклад в укрепление нашей государственности».

Справедливый и прогрессивный Казахстан.

В заявлении также отмечается, что современное развитие страны строится на принципах демократии и уважения к национальным традициям.

«Новейшая история Справедливого Прогрессивного Казахстана строится исключительно на демократических ценностях, отдавая должное уважение нашим традициям и культуре».

Поздравление граждан.

Олжас Бектенов выразил уверенность, что совместными усилиями страна сможет реализовать поставленные цели и продолжить развитие.

«Убежден, мы вместе сможем достичь поставленных целей, обеспечив качество и динамизм проводимых реформ».

В завершение он поздравил граждан с принятием новой Конституции.

«Поздравляю всех казахстанцев с принятием новой Конституции, являющей собой символ Единства, Независимости и Суверенитета нашей Родины — Республики Казахстан!».