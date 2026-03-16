В Хабаровском крае нашли медвежонка. Его мать пропала

В Нанайском районе Хабаровского края ветеринары спасают медвежонка, брошенного матерью в берлоге по неизвестной причине. Выжить один он не смог бы, сообщает «Лента новостей Хабаровска».
Медведица, согласно сообщению, убежала в лес и не вернулась. По словам специалистов охотничьего хозяйства, она могла чего-то испугаться.
Найденный медвежонок оказался здоровым, но слишком маленьким, чтобы выжить в одиночку. Поэтому специалисты забрали его с собой в реабилитационный центр, где он находится под наблюдением врачей. Их главная задача — подготовить хищника к самостоятельной жизни и вернуть в дикую природу.
В США грузовик с коровами попал в аварию
Ранее стало известно об аварии с участием грузовика, перевозившего 100 коров возле Уинчестера (штат Виргиния, США). В результате происшествия около 40 коров «разбежались» по округу Фредерик, оставшись без присмотра. При этом о судьбе остальных 70 животных неизвестно, также не сообщалось об обстоятельствах аварии и состоянии людей.
После аварии движение на дороге пришлось перекрыть почти на семь часов, а местных жителей предупредили о произошедшем и попросили проявить осторожность, если им придется проезжать мимо места ДТП.