Ворорнежцам показали, как будут выглядеть два района города

Первая перестройка Воронежа охватывает центральный район города, прилегающий к улицам Станкевича, Куцыгина и Красноармейскому переулку. Вторая разработка предполагает преобразование бывшей промышленной зоны завода «Электроприбор», которая находится между улицами 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманским переулком.



Губернатор Александр Гусев рассказал о двух очередных проектах комплексного развития территорий.

Первая перестройка Воронежа охватывает центральный район города, прилегающий к улицам Станкевича, Куцыгина и Красноармейскому переулку. Данная территория будет застроена высотными зданиями и новым детским учреждением. Планируется также расширение улицы Станкевича и обустройство дополнительного въезда.

Вторая разработка предполагает преобразование бывшей промышленной зоны завода «Электроприбор», которая находится между улицами 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманским переулком. Здесь возведут жилые дома различной этажности, стартуя с восьми этажей. Предполагается создание вместительного подземного паркинга, коммерческих помещений на нижних уровнях зданий и частного детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников. В перспективе новый жилой массив сможет принять свыше трех тысяч жителей.

