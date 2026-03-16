Ворорнежцам показали, как будут выглядеть два района города

Губернатор Александр Гусев рассказал о двух очередных проектах комплексного развития территорий.
Первая перестройка Воронежа охватывает центральный район города, прилегающий к улицам Станкевича, Куцыгина и Красноармейскому переулку. Данная территория будет застроена высотными зданиями и новым детским учреждением. Планируется также расширение улицы Станкевича и обустройство дополнительного въезда.
Вторая разработка предполагает преобразование бывшей промышленной зоны завода «Электроприбор», которая находится между улицами 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманским переулком. Здесь возведут жилые дома различной этажности, стартуя с восьми этажей. Предполагается создание вместительного подземного паркинга, коммерческих помещений на нижних уровнях зданий и частного детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников. В перспективе новый жилой массив сможет принять свыше трех тысяч жителей.