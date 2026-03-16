Омичка выиграла «бронзу» на международных стартах в Белоруссии

Как уточнила пресс-служба регионального минспорта, старты собрали юношей и девушек до 18 лет из России и Белорусии. Омскую область там представила Милослава Карпова. Она выиграла бронзовую медаль в прыжках в высоту. Ее результат составил 1,70 метра. Выиграла тут стала Арина Крылаткова из Белгородской области, второе место у Алены Афониной из Брянской области.