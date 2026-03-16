Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина.

«Нам надо сейчас заложить фундамент, основу. И вот такой основой является программа, которую мы ранее с вами обсуждали, она была представлена нашему президенту на прошлой неделе. Хочу довести до вашего сведения, Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения, и теперь мы уже можем их реализовывать как согласованное решение, ну и поддержанное, безусловно, президентом», — сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина.