Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина.

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Нам надо сейчас заложить фундамент, основу. И вот такой основой является программа, которую мы ранее с вами обсуждали, она была представлена нашему президенту на прошлой неделе. Хочу довести до вашего сведения, Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения, и теперь мы уже можем их реализовывать как согласованное решение, ну и поддержанное, безусловно, президентом», — сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина.
Он отметил, что план работы по увековечиванию памяти Говорухина не привязан только непосредственно к дате рождения режиссера, к 29 марта.
«Он у нас намного больше во времени, и эта работа не закончится в этом году», — сказал Володин.
«Мы постараемся со своей стороны сделать всё для того, чтобы был заложен фундамент, базируясь на котором, многие смогут ознакомиться и с творческим наследием Станислава Сергеевича Говорухина, и с его размышлениями о жизни, его принципами, поэтому эта работа предстоит и в дальнейшем», — отметил он.
В частности, в программе мероприятий проведение нескольких выставок, концертных программ, установка памятника Станиславу Говорухину, проведение «Говорухинских чтений», а также любительского шахматного турнира имени народного артиста РФ Говорухина для детей и студентов.