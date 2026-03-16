Шестое кесарево за семь родов: врачи перинатального центра приняли мальчика весом почти 4 килограмма

Специалисты Регионального перинатального центра Калининграда провели уникальную операцию: пациентка, для которой это были седьмые роды, родила с помощью шестого кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 3980 граммов и ростом 56 сантиметров. Первая дочь женщины появилась естественным путём, но все последующие беременности требовали оперативного вмешательства….