Шестое кесарево за семь родов: врачи перинатального центра приняли мальчика весом почти 4 килограмма

Источник: Янтарный край

Специалисты Регионального перинатального центра Калининграда провели уникальную операцию: пациентка, для которой это были седьмые роды, родила с помощью шестого кесарева сечения. На свет появился мальчик весом 3980 граммов и ростом 56 сантиметров.

Первая дочь женщины появилась естественным путём, но все последующие беременности требовали оперативного вмешательства. Пять предыдущих рубцов на матке создали серьёзные риски: спаечные процессы, истончение тканей, опасность повреждения мочевого пузыря и кишечника, высокую вероятность кровопотери. Такие случаи относятся к категории высочайшего хирургического и акушерского риска.

«Нам предстояло не просто извлечь малыша, а заново “собрать” ткани матки, ставшей из-за рубцов крайне хрупким органом, — пояснила и. о. главного врача Елена Мартынова. — Операция прошла успешно, без осложнений».

Сейчас мама и новорождённый чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей в послеродовом отделении.