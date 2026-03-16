Исследование показало, что почти половина жителей Калининграда на работу ходят пешком

Чтобы добраться до работы, большинство жителей Калининградской области (58%) пользуются общественным транспортом, 47% ходят из дома и обратно пешком, а 25% предпочитают личный автомобиль. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.
Отмечается, что такси используют 9% респондентов, велосипед тоже 9%, а самокат — 4%.
При этом большинство горожан (62%) хотели бы тратить на дорогу до работы и обратно не более часа в день.
В реальности же только 32% опрошенных в Калининграде добираются от дома до работы за 15−30 минут. Менее 15 минут до рабочего места добираются 9% участников исследования. У 15% респондентов путь до работы занимает 30−45 минут, у 17% опрошенных — 45−60 минут. Остальные вынуждены тратить от одного до двух часов.