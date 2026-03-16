Школьники с пятого класса будут учить историю Башкирии по новым учебникам

Автор пособия Рамиль Рахимов пояснил, что историю региона показывают не как историю отдельного народа, а как развитие целого края в составе России — от освоения природы до достижений в культуре, науке и образовании. Разработчики постарались сбалансированно осветить сложные периоды. По словам Рахимова, они не занимают ничью сторону: например, рассказывая о Пугачевском бунте, одинаково подробно говорят и о подвиге Салавата Юлаева, и о мужестве защитников Уфы. Такой же подход применили к Оренбургской экспедиции и Октябрьской революции.