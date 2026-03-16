Школьники с пятого класса будут учить историю Башкирии по новым учебникам

Учащиеся 5−7 классов в новом учебном году получат другие учебники по истории Башкирии. Над ними работали известные историки Рамиль Рахимов, Булат Азнабаев, Алексей Кортунов, Ильгиза Мухаметова и учитель Евгений Гостев. Пособия уже включили в федеральный перечень учебников.
Первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев рассказал, что работу начали в 2022 году по поручению президента Владимира Путина. Республика оказалась в числе первых регионов, где создали согласованный курс региональной истории. В учебниках есть иллюстрации, задания, исторические справки и творческие упражнения. Школьникам предстоит анализировать источники, писать эссе и работать с картами.
Теперь курс истории состоит из трех частей: всеобщей истории, истории России и истории родного края. Дети изучат прошлое Башкирии с древнейших времен до наших дней.
Автор пособия Рамиль Рахимов пояснил, что историю региона показывают не как историю отдельного народа, а как развитие целого края в составе России — от освоения природы до достижений в культуре, науке и образовании. Разработчики постарались сбалансированно осветить сложные периоды. По словам Рахимова, они не занимают ничью сторону: например, рассказывая о Пугачевском бунте, одинаково подробно говорят и о подвиге Салавата Юлаева, и о мужестве защитников Уфы. Такой же подход применили к Оренбургской экспедиции и Октябрьской революции.
