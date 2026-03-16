Власти выделяют 95 млн на проект детского лагеря в Светлогорске

В марте 2017 года активисты калининградского отделения Общероссийского народного фронта попросили Росимущество сохранить детский оздоровительный лагерь им. Зои и Шуры Космодемьянских в Светлогорске. Общественники опасались, что земельный участок, на котором расположен заброшенный центр, может быть продан для последующей застройки. В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов заявил, что уже инициирован процесс передачи в собственность Калининградской области имущественных комплексов лагерей имени Зои и Шуры Космодемьянских, а также имени Дзержинского в Светлогорске. Лагерь забрали в областную собственность летом 2018 года.