В Иркутской области жители ищут работу в среднем 3,4 месяца

Приангарье заняло 66 место в России по уровню безработицы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню безработицы. Иркутская область оказалась на 66-й строчке. В четвертом квартале 2025 года показатель в регионе составил 2,8%. В среднем жители Приангарья ищут работу 3,4 месяца.

Соседние регионы показали себя хуже. Бурятия, Якутия и Забайкальский край расположились ниже в рейтинге — 75, 72 и 79 место соответственно. А вот Красноярский край и Хакасия оказались выше, хотя там на поиск работы уходит больше времени. Лидерами стали Москва и Новгородская область — там безработица всего 0,8%. В столице работу находят за 3,7 месяца, в Новгородской области — за 6,2.

Самая сложная ситуация в Дагестане с безработицей 11,2% и в Ингушетии, где без работы остается каждый четвертый трудоспособный житель.

Кстати, тренер рассказал о детстве Варвары Ворончихиной, чемпионки Паралимпиады. Подробности читайте в материале КП-Иркутск.