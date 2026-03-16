В Иркутской области жители ищут работу в среднем 3,4 месяца

Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню безработицы. Иркутская область оказалась на 66-й строчке. В четвертом квартале 2025 года показатель в регионе составил 2,8%. В среднем жители Приангарья ищут работу 3,4 месяца.
Соседние регионы показали себя хуже. Бурятия, Якутия и Забайкальский край расположились ниже в рейтинге — 75, 72 и 79 место соответственно. А вот Красноярский край и Хакасия оказались выше, хотя там на поиск работы уходит больше времени. Лидерами стали Москва и Новгородская область — там безработица всего 0,8%. В столице работу находят за 3,7 месяца, в Новгородской области — за 6,2.
Самая сложная ситуация в Дагестане с безработицей 11,2% и в Ингушетии, где без работы остается каждый четвертый трудоспособный житель.
