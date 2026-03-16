В Красноярске до конца года отремонтируют Октябрьский мост

Мэрия Красноярска объявила аукцион на ремонт мостовых сооружений. Начальная цена контракта — 226,3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 23 марта.
В документах указаны три объекта:
Октябрьский мост;
мост у посёлка Коркино на обходе Красноярска;
путепроводы в районе ТЭЦ-3.
Также в перечень вошли «иные мостовые сооружения», которые предстоит определить в ходе работ.
Подрядчику предстоит обновить деформационные швы, асфальтобетонное покрытие, установить знаки, нанести разметку и выполнить другие задачи по план-заданиям для каждого объекта.
Все работы должны завершиться до 19 декабря 2026 года.
