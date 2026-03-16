В Красноярске до конца года отремонтируют Октябрьский мост

Мэрия Красноярска объявила аукцион на ремонт мостовых сооружений. Начальная цена контракта — 226,3 миллиона рублей. Заявки принимаются до 23 марта.

В документах указаны три объекта:

Октябрьский мост;

мост у посёлка Коркино на обходе Красноярска;

путепроводы в районе ТЭЦ-3.

Также в перечень вошли «иные мостовые сооружения», которые предстоит определить в ходе работ.

Подрядчику предстоит обновить деформационные швы, асфальтобетонное покрытие, установить знаки, нанести разметку и выполнить другие задачи по план-заданиям для каждого объекта.

Все работы должны завершиться до 19 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Красноярска открыли круглогодичный центр обслуживания самолётов.