Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Воронежа появятся два новых жилых квартала

Проекты предполагают реорганизацию двух участков — в Ленинском и Железнодорожном районах.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже одобрили концепции комплексного развития территорий (КРТ) в центре города. Проекты предполагают реорганизацию двух участков — в Ленинском и Железнодорожном районах, включая бывшую промзону завода «Электроприбор». Решения приняли по итогам заседания регионального градостроительного совета. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 16 марта.

Первый проект затронет квартал, ограниченный улицами Станкевича, Куцыгина и Красноармейским переулком. Здесь планируется возвести жилой комплекс средней и высотной этажности, рассчитанный примерно на тысячу жителей. Проект предусматривает встроенно-пристроенные коммерческие помещения на первых этажах зданий, парковку более чем на 500 машино-мест, а также небольшой детский сад. Из-за значительного перепада высот на участке архитекторы предложили разместить паркинг под стилобатом, а дворовые пространства организовать на его крыше. По данным властей, для улучшения транспортной ситуации проект включает расширение улицы Станкевича и организацию дополнительного проезда.

Второй проект предполагает преобразование территории бывшего завода «Электроприбор» в границах улиц 20-летия Октября, Челюскинцев и Мурманского переулка. Здесь должен появиться многофункциональный квартал с домами от восьми этажей, рассчитанный более чем на 3 тысячи жителей. Помимо подземного паркинга и коммерческих помещений, в составе комплекса заявлен частный детский сад на 150 мест.

— Архитектурные решения, согласно концепции, будут подобраны таким образом, чтобы не нарушать ансамбль мемориала на Чижовском плацдарме, расположенного поблизости, — подчеркнул глава региона.

Кстати, ранее на площадке «Электроприбора» работало около 900 человек. В связи с этим перед девелопером поставили задачу компенсировать утраченные рабочие места и создать дополнительные возможности для трудоустройства в новом формате застройки.

Итоговые решения будут приниматься на заседаниях архитектурной комиссии.

