Кто получил «Оскар-2026» за лучшую мужскую роль?

На 98-й церемонии вручения премии «Оскар», состоявшейся в ночь с 15 на 16 марта 2026 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, был объявлен победитель в самой престижной актерской номинации. Читайте в справке aif.ru, кто победил в номинации «Лучшая мужская роль».
Кому достался «Оскар» за лучшую мужскую роль?
Вопреки прогнозам многих критиков, статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» режиссера Райана Куглера получил Майкл Б. Джордан, эта награда стала первой в карьере 39-летнего актера. В хоррор-драме про вампиров, действие которой разворачивается в 1930-х годах в Миссисипи, актер исполнил двойную роль — братьев-близнецов Смоука и Стэка.
Как сообщил сам актер, ради этой роли Джордану пришлось пройти серьезную физическую и эмоциональную подготовку, чтобы убедительно сыграть на экране сразу двух разных персонажей. Фильм «Грешники» стал рекордсменом по количеству номинаций за всю историю «Оскара», получив 16 номинаций, и в общей сложности завоевал четыре статуэтки, включая награды за лучший оригинальный сценарий, лучший саундтрек и лучшую операторскую работу.
Среди претендентов на эту номинацию, помимо Джордана, также были Леонардо Ди Каприо за роль в картине «Битва за битвой», Тимоти Шаламе за фильм «Марти Великолепный», Итан Хоук за роль в «Голубой луне» и Вагнер Моура за роль в «Секретном агенте».
Интересно, что Майкл Б. Джордан стал шестым темнокожим актером, получившим «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», продолжив список, в который входят также Сидни Пуатье, Дензел Вашингтон, Джейми Фокс, Форест Уитакер и Уилл Смит. В своей благодарственной речи актер выразил признательность своей матери и семье, а также давнему другу и коллеге, режиссеру Райану Куглеру.